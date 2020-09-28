صور.. المخرج عمرو عرفة يحيي ذكرى ميلاد علاء ولي الدين: وحشتني

حرص المخرج عمرو عرفة على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل علاء ولي الدين، ونشر عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" صورة تجمعهما من كواليس آخر أعمال الفنان الراحل التي لم تكتمل، وهو فيلم "عربي تعريفة".

وعلق "عرفة" على الصورة: "وحشتني يا علاء، اليوم ذكرى ميلادك، وأنا متأكد إنك عندك حفلة أحلى وأجمل من حفلاتنا يا تري هتعزمني إمتى؟.. أسألكم الفاتحة".

وفي مطلع الشهر الجاري، أحيى المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ذكرى وفاة والده المخرج سعد عرفة.

ونشر "عرفة" صورة تجمع والده والفنان رشدي أباظة ومريم فخر الدين، وعلق قائلًا "كان مختلفًا عن جيله من المخرجين، وكان لقبه ملك الرومانسية.. ‏دي صوره من العرض الخاص لأول أفلامه (لقاء غير الغروب) شايفين الشياكة. ‏الفاتحة لوالدي المخرج سعد عرفة".

ووُلد الفنان الراحل علاء ولي الدين في مثل هذا اليوم 28 سبتمبر عام 1963، وتخرج في كلية التجارة، وبدأ مشواره الفني عن طريق والده الفنان سمير ولي الدين بالعمل داخل التلفزيون المصري، ومنه انطلق إلى السينما والمسرح، ورحل عن عالمنا في 11 فبراير عام 2003 أثر مضاعفات من إصاباته بمرض السكر.