عمرو عرفة يتذكر بكاء شويكار في العرض الخاص لفيلم السفارة في العمارة

عمرو عرفة يتذكر بكاء شويكار علي في العرض الخاص لفيلم "السفارة في العمارة "

تذكر المخرج عمرو عرفة موقف جمعه مع الفنانه شويكار أثناء العرض الخاص بفيلم "السفارة في العمارة"

وكتبت عرفة عبر حسابه بتويتر "حضرت العرض الخاص لفيلم "السفارة في العماره "و بكت بكاء شديد علي موت الطفل أياد اللي هوه ابني في الحقيقة طارق .. يومها قولتلها ⁧‫شويكار‬⁩ انتي اعظم ممثله كوميديه انجبتها مصر و فرحت قوي و نسيت الحزن .. عزائي لابنتها العزيزه منه و لزوجها الخلوق محمود عطا الله

رحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، اليوم، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، إذ قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وكشف مصدر، لـ"الوطن"، أن سبب وفاة الفنانة شويكار، داخل أحد مستشفيات الدقي، يرجع إلى انفجار في المرارة، إذ كانت تُعاني من بعض المشكلات الصحية من الفترة الأخيرة.