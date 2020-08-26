عمرو عرفة يعلن وفاة مساعدته في الإخراج فريدة حلمي

أعلن المخرج عمرو عرفة عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" وفاة مساعدته في الإخراج عن عمر يناهز الـ 23 عاماً إثر حادث سير أليم.

وكتب عرفة: "‏كانت معايا على التليفون امبارح وكانت مرحة جداً ومبتكرة في شغلها كمساعد مخرج وخلصنا شغل وقلتلها هكلمك بالليل لو احتجت حاجة.. ‏احتجتها بالليل وبكلمها لقيتها راحت للمولى عز وجل إثر حادث أليم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. فريدة حلمي 23 سنة.. أسألكم الفاتحة.