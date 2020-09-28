طقس متقلب غدا.. حار على القاهرة ورياح مثيرة للأتربة على شمال الصعيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، مع انتشار للشبورة المائية في الصباح، والرياح معتدلة تنشط أحيانا أثناء النها، فيما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

بينما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية نهارا، وفي الليل يكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أنّ الطقس يكون شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، لطيف ليلا على شمال الصعيد، أما على شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة وتكون الرياح معتدلة، تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ويسود ليلا طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 24

الإسكندرية 33 24

وادي النطرون 35 23

طنطا 35 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 24

بلطيم 33 24

مطروح 32 22

السلوم 35 24

سيوة 40 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 33 23

رفح 32 23

رأس سدر 38 24

نخل 36 18

نويبع 36 27

طابا 34 26

كاترين 32 16

الطور 33 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 24

بني سويف 40 24

المنيا 40 24

أسيوط 41 24

سوهاج 41 25

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 28

إدفو 42 27

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 39 27

أبو رماد 38 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 35 28