11 إجراء للحصول على قرض لإقامة مشروعك بفائدة 5%

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا عن متابعة تنفيذ برنامج "مشروعك" التابع للوزارة منذ انطلاقه وحتى شهر أغسطس الماضي نفذ 154 ألف مشروع فى المحافظات بقروض بلغت 15,4 مليار جنيه بفائدة لا تتعدى 5%، حيث ساهمت المشروعات فى توفير أكثر من 864 ألف فرصة عمل، موضحاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى هدف استراتيجى تتبناه الوزارة لما لها من دور حيوي في التنمية الاقتصادية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر وتشجيع الشباب على العمل الحر.

رصدت "الوطن" الأوراق المطلوبة لتقديمها للحصول على قروض برنامج مشروعك "الشباك الأخضر" من 25 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وهي كالتالي..

1- بطاقة الرقم القومى لكل من المقترض والضامن على أن تكون سارية.

2- إيصال مرافق للمكان المقام فيه النشاط "إيصال كهرباء، مياه وخلافه" على أن يكون ساريا وإذا كان مكان النشاط محل فيجب أن يكون إيصال المرافق تجاريا، أما إذا كان مكان النشاط محلا سكنيا فلا يشترط .

3- خطاب الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافى مقر نشاط العميل بمعاونة البنك فى متابعة المشروعات الممولة حيث يتم قطع المرافق عن المكان المقام فيه النشاط فى حالة عدم السداد لثلاثة أقساط متتالية.

4- صورة من عقد الإيجار أو التمليك للمكان المقام فيه النشاط مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى.

5- صورة من موقف التجنيد للذكور أقل من 35 عاما.

6- صورة من السجل التجارى.

7- رخصة مزاولة النشاط المؤقتة وتصدر من مدير الموقع.

8- صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبى.

9-خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف المنشأة والتأمين على صاحب المنشأة.

10-فى حالة شراء الآلات يقوم العميل بتقديم عرضين أسعار "أو سعر الوكيل".

11- وجود ضامن للعميل ولا يشترط أن يكون موظفا حكوميا وليس من صلة القرابة الأولى ويكون له دخل ثابت.

جدير بالذكر أن إقليم الصعيد جاء في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذة به حيث نفذ 79 ألف مشروع بقروض 6,7 مليار جنيه يليه إقليم الدلتا بـ 34 ألف مشروع بقروض 4 مليارات جنيه ثم إقليم الإسكندرية بـ 16,9 ألف مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه، وإقليم القناة بـ15,7 ألف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه، كما نفذ إقليم القاهرة الكبرى 7,4 ألف مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بإقليم سيناء ألف مشروع بقروض 120 مليون جنيه.