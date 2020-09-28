شعراوي: تنفيذ 4 آلاف مشروع صغير بالمحافظات خلال أغسطس بـ716 مليون جنيه

لتشجيع العمل الحر أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن برنامج مشروعك نفذ خلال شهر أغسطس نحو 4 آلاف مشروع بقروض بلغت أكثر من 716 مليون جنيه وفرت خلالها 37 ألف فرصة عمل، وذلك في ضوء تشجيع وزارة التنمية المحلية ثقافة العمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وتوفير فرص عمل مستدامة ودعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

وأشار التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي عن متابعة تنفيذ برنامج مشروعك إلى أن المشروع منذ انطلاقه وحتى شهر أغسطس الماضي نفذ 154 ألف مشروع في المحافظات بقروض بلغت 15,4 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذه المشروعات ساهمت في توفير أكثر من 864 ألف فرصة عمل، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي هدف استراتيجي تتبناه الوزارة لما لها من دور حيوي في التنمية الاقتصادية للمراكز والمدن والأحياء والقرى ودفع عجلة التنمية والحد من البطالة وتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر.

وأوضح شعراوي أن إقليم الصعيد جاء في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذه به حيث نفذ 79 ألف مشروع بقروض 6,7 مليار جنيه يليه إقليم الدلتا بـ 34 ألف مشروع بقروض 4 مليارات جنيه ثم إقليم الإسكندرية بـ 16,9 ألف مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه، واقليم القناة بـ15,7 ألف مشروع بقروض 1,8 مليار جنيه، كما نفذ إقليم القاهرة الكبرى نفذ 7,4 ألف مشروع بقروض 1,4 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بإقليم سيناء ألف مشروع بقروض 120 مليون جنيه.

ووجه شعراوي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لجان التيسيير التي تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيري العموم بحل أي مشاكل إدارية تيسيرا على المتقدمين للحصول على قروض من "مشروعك" وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها ومتابعة تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكل المشروعات وأحداث تنمية مجتمعية في جميع المحافظات.

وأضاف شعراوي أنه تم التنسيق مع البنوك المشاركة في تنفيذ مشروعك "مصر - الأهلي - القاهرة - الإسكندرية - التعمير والإسكان - الزراعي المصري" على زيادة معدلات الإقراض وتقديم خدمات تمويلية غير تقليدية وتكوين فرق عمل تسويقية مشتركة، موضحا أن برنامج مشروعك يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي توفر قروضا للراغبين بفائدة 5%.