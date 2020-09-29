الطقس اليوم الثلاثاء 29-9-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، مع انتشار للشبورة المائية في الصباح، والرياح معتدلة تنشط أحيانا أثناء النها، فيما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنّ الطقس يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، نهارا، وفي الليل يكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية.

فيما يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، لطيف ليلا على شمال الصعيد، أما على شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة وتكون الرياح معتدلة، تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ويسود ليلا طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس في السعودية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم، إذ تكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الثلاثاء، حار، رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وتكون الرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة، نهارا، بينما يكون الطقس ليلا مائل للحرارة إلى معتدل و رطب على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.