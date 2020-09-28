صوت القاهرة: نمتلك حقوق أغاني أم كلثوم ونتخذ اللازم ضد المخالفين

قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإخطار القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التابعة للمجلس، بأن صوت القاهرة هي المالكة لحقوق أغاني كوكب الشرق "أم كلثوم"، وأن أي تعاقدات تخص هذا المحتوى تتم فقط عن طريق شركة صوت القاهرة، وإلا سوف تتخذ الشركة كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها حيال أي من القنوات والإذاعات ومواقع الانترنت، التي تبث هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية.

وكان المجلس قد تلقى مذكرة من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بأن الشركة قد تحصلت على حكم تاريخي يؤكد أحقيتها (وحدها) في حقوق استغلال أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، سواء كانت على دعامات سمعية أو بصرية، وأن أي استغلال لأي منها بغير ترخيص كتابي مسبق من شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، يؤدى إلى مسئولية جنائية ومدنية طبقاً لأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 بحماية حقوق الملكية الفكرية.

كما تؤكد شركة صوت القاهرة أن شهادات قيد التصرفات التي سبق صدورها من وزارة الثقافة قد ألغيت اعتبارًا من 17/10/2010، وبالتالي فإن أي تعامل بناءً عليها يرتب المسئولية الجنائية.