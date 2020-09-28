رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ بني سويف يتسلًم المخطط الاستراتيجي العام لمدينة ببا بعد اعتماده

غنيم يوجه بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لمدن المحافظة

كتب:

عمرو رجب
06:45 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
محافظ بني سويف

محافظ بني سويف

تسلًم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة ببا،  بعد اعتماده من وزارة الإسكان والمرافق، وذلك في حضور المهندس مجدي ربيع، مدير المركز الإقليمي لتخطيط شمال الصعيد، والمهندسة إيمان بإدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

 وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية إنجاز المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية التي تمثل دعمًا لخطط التنمية وركنا أساسياً في مجال التنمية العمرانية وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا على أهمية تكثيف العمل والجهد لسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية للمدن، بما يعزًز من جهود الدولة فى مجال مواجهة  البناء العشوائي والتعديات، ويدعم الجهود التنفيذية في تسهيل إجراءات تراخيص البناء وغيرها من العوائد الهامة في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.

اقرأ المزيد:

محافظ بني سويف يفتتح أول منفذ لبيع الدواجن بأسعار مخفضة

محافظ بني سويف: مناقشة خطة دعم مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية

وزير السياحة يبحث مع محافظ بني سويف خطوات دفع الحركة

تنفيذ 12 ألف مشروع تنموي صغير للأكثر احتياجا في بني سويف

محافظ بني سويف: 20 مليون جنيه لتمويل 101 مشروع خلال شهر

عاجل.. إصابة أسرة كاملة في حادث مروري بـ"صحراوي بني سويف"

القوى العاملة تبدأ تدريب شباب بني سويف على 12 مهنة مجانا