محافظ بني سويف يتسلًم المخطط الاستراتيجي العام لمدينة ببا بعد اعتماده

تسلًم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة ببا، بعد اعتماده من وزارة الإسكان والمرافق، وذلك في حضور المهندس مجدي ربيع، مدير المركز الإقليمي لتخطيط شمال الصعيد، والمهندسة إيمان بإدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية إنجاز المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية التي تمثل دعمًا لخطط التنمية وركنا أساسياً في مجال التنمية العمرانية وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا على أهمية تكثيف العمل والجهد لسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية للمدن، بما يعزًز من جهود الدولة فى مجال مواجهة البناء العشوائي والتعديات، ويدعم الجهود التنفيذية في تسهيل إجراءات تراخيص البناء وغيرها من العوائد الهامة في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.