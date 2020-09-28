حرب تكسير العظام في دائرة المشاهير بالدقي بين رجال السياسة والمال

تشهد دائرة الجيزة والدقي والعجوزة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، التي يطلق عليها دائرة المشاهير، منافسة شرسة بين رجال السياسة والمال والأعمال، بعد اتساع نطاق الدائرة، ودخول السباق مرشحين من الوزن الثقيل، لتشتعل الأجواء مبكرا، بتحرك أنصار المرشحين في كل أنحاء الدائرة، لمحاولة الحصول على أكبر قدر من الأصوات، خاصة بالمناطق الشعبية التي تتميز بالثقل الانتخابي.

مواجهه شرسة بين رباعي النواب الحاليين

وبدأ حرب تكسير العظام مبكرًا، بعد ترشح الرباعي من النواب الحاليين، وهم محمد أبوالعينين ومنتصر رياض وعبدالرحيم علي وأحمد مرتضى منصور.

منافسة بين 18 مرشحًا على المقعدين

ويتنافس بالدائرة 18 مرشحًا فرديًا على مقعدين من ضمنهم النواب الأربعة، وهم زكي عباس عن حزب مستقبل وطن، والدكتور مصطفى عبدالخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وشريف بركات أحمد شمس الدين، ومروة سعيد فوزي الطحاوي، وهدى عدلي أحمد الملاح، ومحمود محمد محمود عبده أحمد، وميرفت إبراهيم عبدالعظيم إبراهيم غانم، ورجب أحمد رواش إبراهيم، وأحمد سمير محمد حسين الشيخ، وأحمد مجدي سيف النصر محمود مسلم، وناصر فاروق عبدالحميد محمد سيد، ومصطفى محمد مرسي أحمد، ورحاب محمود عثمان محمود عمر، وسمير عبدالعظيم عوض عبدالمقصود.

4 مرشحين خاضوا إعادة جولة 2015 بالجيزة

وكانت نتيجة انتخابات المقاعد الفردية في دائرة الجيزة، خوض 4 مرشحين جولة الإعادة، وهم محمد بدوي سيد دسوقي، ومنتصر رياض، وبدر محروس ومحمود السقا.

أبوالعينين يعود للجيزة بعد غياب

وجاءت نتيجة جولة الإعادة، بفوز محمد بدوي دسوقي ومنتصر رياض، وبعد وفاة النائب محمد بدوي دسوقي، أجريت الانتخابات التكميلية بالدائرة بين 4 مرشحين، هم هشام نجل النائب المتوفى محمد بدوي، وشهرته هشام بدوي، والأمير موسى أحمد على محمد، ومجدى السيد السيد ياسين محمود، وشهرته مجدي ياسين، ومحمد محمد محمد أبو العينين، وشهرته محمد محمد أبو العينين، وكان مرشحًا عن حزب مستقبل وطن وفاز فيها.

صراع في الدقي بعد إعلان نتيجة 2015

وجاءت نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية عن دائرة الدقى والعجوزة، بالإعادة بين 4 مرشحين، هم عبدالرحيم علي وأحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكي وسيد جوهر، وفاز في المرحلة الثانية عبدالرحيم علي وأحمد مرتضى منصور.

وشهدت الدائرة، صراع استمر عام بعد إعلان النتيجة، ولجوء الشوبكي للقضاء، وحصوله على حكم ببطلان عضوية مرتضى، وإقرار اللجنة بتصعيده، إلا أن الموقف تجمد حتى نهاية المجلس.