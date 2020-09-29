حظك اليوم الثلاثاء 29-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

لا يستطيع مولود برج الأسد أن يعيش دون حب، وعندما يقع في الحب يصبح مخلصا لشريك حياته ويظهر مشاعره بكل سهولة ووضوح.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على تنظيم أعمالك ونفقاتك ومراجعة حساباتك بذكاء.. تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية مشروع أو أملاك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تفكر وتخطط جيدا والأفكار تأتيك بانسيابية وتمنحك الأفلاك قدرةً على التفتح.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.