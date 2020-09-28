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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 28-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:34 ص | الإثنين 28 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو شخصية ذكية ويبحث دائما عن التحفيز الفكري، وهو على معرفة بمصالحه بشكل واسع جدًا، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك مفعما بالنشاط والسحر والجاذبية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تحصل على كلمات الثناء والمديح وتبدو مبهرا خاصة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

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