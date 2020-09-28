محافظ القليوبية يتفقد تطوير كورنيش النيل وشارع فريد ندا ببنها

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، جولة تفقد خلالها أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة بنها.

وأوضح المحافظ، أن التطوير يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، بتكلفة 38 مليون جنيه، حيث يشمل التطوير أعمال الممشى المواجه لمبنى المحافظة وامتداده، وتجديد عناصره مع الاهتمام بالتشجير، وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات، مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

ووجّه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة، مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، وفي خلال المدة الزمنية المقرّرة، مع الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، كما تفقد أعمال تطوير شارع فريد ندا في مدينة بنها.

وخلال الجولة جرى إطلاع المحافظ على مخطط المشروع، الذي يعمل على تحقيق السيولة المرورية بالشارع، مع الاستفادة من كل الفراغات الموجودة في تحقيق أماكن لانتظار سيارات، علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تساعد على الارتقاء بالناحية الجمالية وفقا لتوجيهات المحافظ المتكررة في هذا الشأن، وجرى إعداد مخطط لتطوير شارع "فريد ندا"، الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة بالتنسق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى.

ويشمل المخطط المروري إضافة حارة خدمات أمام استاد بنها، وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة، وعمل ملف آمن عند الشهر العقاري، كما يشمل المخطط التجميلي تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة وأشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة، وأماكن خاصة لسير ذوي الهمم، مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الاستاد.

كما يتضمن المخطط أيضا تطوير كل الحدائق الموجودة بمسار المشروع كمرحلة ثانية، وهم حديقة مديرية الطرق وحديقة نادي السلام وحديقة مدخل بنها والحدائق الموجودة في مدخل الشارع عند كمين أتريب.

يذكر أن تكلفة المشروع تصل إلى 38 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير، وأن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى 22 مليون جنيه.

شارك في الجولة العميد عبدالعظيم محمد، مدير إدارة مرور القليوبية، والمهندس علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة، وإسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة، واستشاري المشروع والشركة المنفذة.