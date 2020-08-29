حملة لتطهير ونظافة كورنيش كفر الجزار وكباري بنها

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بنها، حملة لرفع القمامة من كورنيش كفر الجزار، والإشغالات بمنطقة الكباري وتوسعة الطرق.

قال المهندس علي عبدالستار سيد رئيس مركز ومدينة بنها، إن الحملة استهدفت مناطق الوحدة المحلية بكفر الجزار والطريق السريع القديم وكورنيش النيل وطريق جسر النيل وطريق ميت بره، ومداخل ومخارج القرى، حيث تم تنظيم عمل حملة نظافة مكبرة، أسفرت عن رفع قرابة 40 طن مخلفات، وتم نقلهم إلى الدفن الصحى بأبو زعبل.

وأكد رئيس مدينة بنها، استمرار العمل بالاهتمام بالنظافة وتنظيم الحملات بصفة يومية على مدار اليوم، في الفترة الصباحية، وتجميل مداخل ومخارج قرى الوحدات المحلية التابعة لمدينة بنها.