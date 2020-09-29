حظك اليوم الثلاثاء 29-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج العذراء الكثير من الغيرة تجاه الأشياء التي يمتلكها، ومن أكثر الأبراج توافقا معهم مواليد برجي الجدي والثور.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك تميل للتوتر وعليك أن تنتبه لحقوقك وتنظم أفكارك ليفهم الآخرون رغباتك وإشاراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل لفرض سلطتك على الطرف الآخر فانتبه كي لا يصاب الآخر بالاختناق.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان أشرف عبدالباقي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 سبتمبر.