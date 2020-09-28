اتحاد المهن الطبية يقرر تثبيت اشتراك مشروع العلاج للمعاشات

قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد وافق خلال اجتماعه الأخير، الأربعاء 23 سبتمبر 2020، على تثبيت اشتراكات مشروع العلاج لأعضاء الاتحاد من أصحاب المعاشات، وذلك استجابة للمقترح الذى كان قد تقدم به لمجلس الاتحاد، لدعم تلك الفئة من الأعضاء.

وأضاف سليم، أن الاتحاد قرر أيضا زيادة التغطية التأمينية لأصحاب المعاشات من 40 ألف جنيه، لتصبح 45 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الاتحاد وافق على دراسة المقترح المُقدم من جانبه، لإضافة الأدوية إلى مشروع العلاج.

وكان مجلس إتحاد المهن الطبية، قرر فى إجتماعه الأخير إعفاء اُسر الشهداء من دفع إشتراك المشروع العلاجى السنوى، فى إطار دعم أُسر شهداء الأطباء والفريق الطبي، وهو القرار الذي سيطبق من الاستحقاق القادم وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به د. أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء.

جدير بالذكر أن النقابة واتحاد المهن الطبية منذ بداية أزمة كورونا كانت لهم عدة قررارت لدعم أسر شهداء الفريق الطبي بدأت بتخصيص دعم مادي قدره 100 ألف جنيه، على دفعتين 50 ألفا يقدمها الاتحاد فور استيفاء الأوراق الخاصة بالشهيد والتأكد منها و50 ألفا أخرى تقدمها النقابة.

من ناحية أخرى أنشأت نقابة الأطباء قسم رعاية أسر شهداء الأطباء، تابع للجنة الاجتماعية بالنقابة لتقديم الدعم المالي والمعنوي والخدمي لهم، ويقوم بتنظيم زيارات منزلية لأسر الشهداء، كما خصص رقم حساب بنكي لتلقي تبرعات الأطباء لدعم زملائهم.