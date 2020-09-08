بالأسماء.. تشكيل مكتب اتحاد المهن الطبية والأسنان تحصد "الأمين العام"

عقد مجلس اتحاد المهن الطبية اجتماعا، اليوم، اختار خلاله، تشكيل هيئة المكتب الجديدة للاتحاد، برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء البشريين.

وقال الدكتور حسين عبد الهادي، إن نقابة أطباء الأسنان، حصدت مقعد الأمانة العامة برئاسته، كما جرى اختيار الدكتور يوسف حمزه كأمين عام مساعد، وحصدت نقابة الأطباء مقعد أمين صندوق مساعد برئاسة الدكتور أبو بكر القاضي، أما أمانة الصندوق فحصدتها نقابة الأطباء البيطريين، ولم يتم تسمية شخص معين لها لحين تشكيل هيئة مكتب نقابة الأطباء البيطريين.

وأكد عبد الهادي لـ"الوطن"، أن الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، والدكتور عبد العزيز الجوهري أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين والدكتور السيد عبيد أمين عام نقابة الأطباء البيطريين، حضروا اجتماع مجلس الاتحاد باعتبارهم مازالوا ممثلين في هيئة مكتب الأطباء البيطريين لحين تشكيل هيئة مكتب جديدة.

وأشار عبد الهادي، إلى أن اجتماع مجلس الاتحاد اليوم، كان الأهدأ على الإطلاق منذ فترة طويلة، بحسب وصفه.