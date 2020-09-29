حظك اليوم الثلاثاء 29-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتمير رجل برج الميزان بالاتزان الكبير في حياته العاطفية، العقلية، والجسدية، ويكون شريكا مثاليا يتمتع بالرومانسية، عند دخوله علاقة عاطفية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك اليوم لتتحرك بحماس وتبدو بكامل لياقتك حتى ولو كان اليوم مشحونا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك نحو كل نشاط ممتع تجد فيه نفسك ولا شيء يفقدك حماسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.