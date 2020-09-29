حظك اليوم الثلاثاء 29-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج العقرب بالغموض، الثقة بالنفس لدرجة الغرور، يفضل فصل الشتاء، كما أنه يفضل تلقي الهدايا التي تحمل قيمة معنوية.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تستعيد هدوءك النفسي وتبدو موفقا في إنجاز أعمالك وتستطيع أن تستمتع بوقتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالمشاعر الدافئة ويدفعك لإظهار حبك نحو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة معالي زايد، ويوافق تاريخ ميلادها 5 نوفمبر.