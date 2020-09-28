عميد زراعة عين شمس يوضح حقيقة فيديو "القسم": جارٍ التحقيق

كشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أنه يجري التحقق من الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن قيام عدد من الطلاب يدعون انتسابهم لكلية الزراعة قسم الإنتاج الحيواني، يؤدون القسم بطريقة لا تليق بالتعليم الجامعي وقدسيته وقدسية ومكانة التعليم.

وأكد جلال في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم اقتصاص صور الطلاب من الفيديو، للتحقق من كونهم منتسبين للكلية من عدمه، فضلا عن موعد تصويره وبثه والمكان الذي تم الصور به، مؤكدًا أنه في حالة ثبوت الواقعة سيتم إحالة جميع الطلاب للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم وفقًا لما نص عليه قانون تنظيم الجامعات.

وأشار إلى أن العمل لا يرقى بمستوى الطالب الجامعي، وانتشرت خلال الساعات القليلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فديو لمجموعة من الطلاب يؤدون القسم بطريقة مختلفة، يدعون انتسابهم لقسم الإنتاج الحيوانى جامعة عين شمس.