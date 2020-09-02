البيئة تطلق حملة توعية بمشاكلها على مواقع التواصل الاجتماعي

أطلقت وزارة البيئة، من خلال صفحتها الرسمية فيس بوك، برنامجا للتوعية البيئية للأطفال وذويهم، لتنمية بعض المعلومات والمهارات والاتجاهات البيئية لديهم، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأهمية نشر ورفع الوعي البيئي، بالقضايا البيئية المختلفة لدى كل فئات وشرائح المجتمع.

يحتوى برنامج التوعية الذي يقوم على تنفيذه إدارة التوعية الطلابية، فيديوهات قصيرة تتخللها مواد تعليمية جذابة، حيث تشمل حلقات البرنامج 11 حلقة، يتم عرضها بواقع 3 مرات أسبوعيًا، ابتداءً من يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، وحتى 24 سبتمبر أيام (الأحد، الثلاثاء، والخميس) من كل أسبوع.

كما يتضمن البرنامج، سؤال نهاية كل حلقة عن موضوع الحلقة، على أن تُرسل الإجابات مجمعة مع نهاية الفترة المحددة على رقم واتس آب الوزارة 01222693333، حيث سيتم إجراء قرعة ومنح الفائزين هدايا عينية.

تتناول الفيديوهات، عدد من الموضوعات تشمل ورش عمل عن إعادة استخدام المخلفات المنزلية، وكيفية الاستفادة منها، وترشيد استهلاك الطاقة، إضافة إلى التوعية بأهمية تقليل استهلاك البلاستيك وتوضيح أضرار الإفراط في استخدامه، كما تتناول حلقات البرنامج فيديوهات تعريفية عن المخلفات الالكترونية وكيفية التخلص الآمن معها، والتنوع البيولوجي وأهميته للإنسان، إضافة إلى قش الارز وكيفية الاستفادة منه.

يهدف البرنامج، إلى تعزيز دور الوزارة التوعوي خاصة في تلك الفترة، تماشيًا مع الظروف الحالية التى فرضتها انتشار فيروس كورونا، وما يترتب عليه من إجراءات احترازية، وحرص الوزارة على تحقيق هذا الدور، وإكساب الأطفال وذويهم، مجموعة من المعلومات والمهارات البيئية، التى تساعدهم على تعديل سلوكهم واتجاهاتهم تجاه البيئة، وفهم أحوال البيئة ومشكلاتها من حولهم، وما يتصل بها من ممارسات سلبية، والعمل على إيجاد حلول لها، إضافة إلى تنمية الشعور بالمسئولية، تجاه البيئة لدى الأطفال وتحفيز الجميع على حماية البيئة، وتحسينها وتعميق الشعور بأهمية دورهم في تغيير إتجاهات من حولهم.