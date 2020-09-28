آية عبدالله تنتهي من تصوير كليب "فزورة صعبة"

انتهت المطربة آية عبدالله، من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "فزورة صعبة"على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات محمد عزام وألحان كريم طارق وتوزيع طه الحكيم وإنتاج محمد عبدالعزيز، ومن إخراج إيهاب عبداللطيف.

ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية، وتقدمها بشكل جديد ومختلف عن أعمالها السابقة، وننشر عدد من الصور أثناء تصويرالكليب وبرومو الأغنية.

وقدمت مؤخرا المطربة آية عبدالله عدد من الأغانى من ضمنها "أنا صعيدية"، من كلمات وألحان الموسيقار فاروق سلامة، وتوزيع وهندسة صوتية أمجد سامى وتعد هذه الأغنية الأولى التى غنتها آية باللهجة الصعيدية، وقدمت آية مؤخرا عددا من الأغنيات الناجحة من بينها دعاء "حبيبى يا رب"، والذى تم تقديمه بطريقة الفيديو كليب.

وكانت قد أحيت المطربة آية عبدالله حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى المصري للسينما للعام الثاني على التوالى هذا العام، والذي أقيم داخل كنيسة الآباء الفرنسيسكان.

"آية" بدات الحفل بأغنية "الحب ليه علامات" وبعدها قدمت اغنية انا صعيدية، بالإضافة إلى تقديمها إلى أغنية "أنا بستناك ليلة شمعة سهرانة" وأغنية كلموني تاني عنك لأم كلثوم.

ومن جانبها أعربت آية عبد الله، عن سعادتها بإحياء الحفل الختامي لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما للعام الثاني على التوالى وقالت: "شرف لي مشاركتي وإحيائي لحفل عريق مثل المهرجان الكاثوليكي للسينما للعام الثاني على التوالي، وتحت قيادة شخص عظيم مثل الأب بطرس دانيال".

وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى يتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.