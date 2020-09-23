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لطفي لبيب: أغاني المهرجانات زي "الكلينيكس".. ونفسي أشوف محمد منير

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محمود البدوي
09:25 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الفنان القدير لطفي لبيب

الفنان القدير لطفي لبيب

قال الفنان القدير لطفي لبيب، إنه يُحب سماع كل الأغاني القديمة، ويُتابعها باستمرار على الراديو، فذكر أنه يستمع لصوت فيروز من الساعة التاسعة إلى التاسعة والنصف صباحًا يوميًا، ومحمد عبد الوهاب من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الواحدة والنصف.

وأضاف "لبيب"، خلال حواره في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، أنه يُحب الاستماع إلى الفنانين الذي شاركهم في أعمال مسرحية مثل الفنان علي الحجار والفنان محمد منير، "أنا عشت مع منير سنوات، كنا نتقابل يوميا في مسرحية الملك والملكة، عشان كده الناس اطلقت عليه لقب الملك".

وتابع : "نفسي أشوف محمد منير وأطمن عليه، لو حب يكلمني هيعرف يجيب تليفوني"، مستنكرًا أغاني المهرجانات التي انتشرت مؤخرًا في مصر، قائلًا: "لو كسرتي الإسطوانة دي ينكتب لك ثواب، دي أغاني تتسمع؟، دي مسؤولية النقابة، عاوزين نعمل عملية اصلاحات عميقة تصل إلى حد العقول، إحنا نكمل مشوار الإصلاح".

وواصل: "بناتي بيسمعوا مهرجانات، أول ما اسمعها اقولهم اطفوها، الأغاني دي زي مناديل الكلينيكس استعمال مرة واحدة".

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