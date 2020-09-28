آخر أخبار مصر.. مد تسجيل القدرات وقرارات جمهورية واجتماع مجلس محافظين

تشتعل الساحة بالعديد من الأخبار التي تهم الرأي العام اليوم، يأتي على رأسها قرارت جمهورية، مد التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة، اجتماع مجلس المحافظين ومتابعة مستجدات التصالح، تأدية امتحانات الدبلومات الفنية في تاسع أيام الدور الثاني.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي أهم الأحداث وآخر أخبار مصر اليوم، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

قرارات جمهورية بنقل مستشارين إلى وظائف غير قضائية

صدرت اليوم 10 قرارات جمهورية، تتضمن نقل مستشارين إلى وظائف غير قضائية مع احتفاظهم بمرتبهم فيها، ونشرت الفرارات بالجريدة الرسمية.

مد التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها اليوم، أنه تقرر عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية" والطلاب الوافدين لهذا العام 2020 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

و تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور تقرر الاستمرار في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: www.tansik.egypt.gov.eg. وذلك برقم الدخول والرقم السري الذي يحصل عليه الطالب من موقع التنسيق الإلكتروني وسيتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بدايةً من يوم الأربعاء 30/9/2020، ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة.

اجتماع مجلس المحافظين ومتابعة مستجدات التصالح

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتقنية الفيديو كونفرانس.

ويتابع مدبولي خلال الاجتماع، مستجدات الملفات التي تعمل عليها المحافظات، وبينها التصالح في بعض مخالفات البناء.

طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحان في تاسع أيام الدور الثاني

أدى 18 ألفًا و324 طالب و طالبة بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان فى (52) مادة فترة أولي، و(4) مواد فترة ثانية في تاسع أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 29 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.