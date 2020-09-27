وزير الرياضة: إنشاء "طلائع مجلس الوزراء" قريبا لمحاكاة الحكومة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه يتم عقد لقاءات حوارية للشباب تحت إشراف الوزارة يُحاضر بها كبار المثقفين، يتحدثون بشكل مبسط، كما تم تدشين بوابة إلكترونية "بوابة الشباب والرياضة" وتصدر بأكثر من لغة لتستهدف الجمهور من الخارج والداخل، فضلا عن توحيد البرامج المقدمة بالمحافظات التي تستهدف الشباب والرياضة.

وأضاف "صبحي"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "Ten"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن انتخابات برلمان الطلائع تقدم لها 33 ألف من الناشئن، والتصفية شملت 300 مرشح، أفرز عن 25 عضو حاليًا يعمل في مجلس نواب الطلائع، كما يضم رئيس المجلس ووكيلين.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه حضر جلسة من جلسات برلمان الطلائع وانبهر من مستوى الأداء في التنظيم والحوار والموضوعات المثارة للنقاش، مؤكدًا أن برلمان الطلائع يمارس دوره النيابي بشكل كامل في المحليات، ويستهدف تفريغ سياسيين جدد لديهم ثقافة تشريعية، منذ إنشائه مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وتابع: " يتم العمل على محاكاة الحكومة المصرية بكافة حقائبها الوزارية، ليتم إنشاء طلائع مجلس الوزراء العام الحالي".