تضامن كفر الشيخ تصحح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى شباب الجامعة

نظمت مديرية التضامن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب الجامعي"، بنادي الشبان المسلمين، تحت إشراف المحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وماجدة عمر، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأكد سلام العربي، مشرف برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن هذه الندوات تأتي تباعًا، لتصحيح الأفكار الخاطئة والهدامة والمفاهيم المغلوطة حول القضايا المطروحة على الساحة في تلك الفترة، موضحا ضرورة توعية طلاب الجامعة، والعمل على نشر القيم والعادات الأصيلة والأخلاق بوصفها المعيار الحقيقي لرقي الإنسان والدرع الواقي من المخاطر الاجتماعية المختلفة.

وأشار إلى أن الندوة استعرضت أنشطة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي المختلفة من حيث التوعية والتثقيف بالإضافة إلى البرامج الوقائية، والضرر الناتج عن مشكلة المخدرات اجتماعيا، و أنواع المخدرات وتأثيراتها والمفاهيم المغلوطة حول ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات.

كما ناقشت الندوة كيفية اكتشاف المدمن داخل الأسرة والتوعية بأخطار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وعلامات الإدمان وتصحيح المعتقدات الخاطئة المترتبة على تعاطي المخدرات و الشائعات المغلوطة المرتبطة بالمخدرات ودور الأسرة والمجتمع في الحد من ظاهرة الإدمان، إضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الظاهرة باعتبارها الشريك الأساسي في تحقيق جهود التنمية، بالإضافة إلى برامج وآليات مواجهة الظاهرة لحماية ووقاية شباب مصر من الوقوع في براثن المخدرات وحمايتهم من الانزلاق فيها، ومساعدة من يقع منهم في الإدمان للعودة سليماً معافياً ومشاركاً في تنمية مجتمعه.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بما تتضمنه هذه الندوات من التعريف بمفهوم الإدمان والأسباب والآثار المترتبة على تناول العقاقير المخدرة، ومخاطر المخدرات على سلوك الأفراد، والآثار السلبية للإدمان على المجتمع الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات الجريمة، والتأثير على الاقتصاد، ومناقشة سبل الحد من تعاطيها ومحاولات القضاء على هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة.