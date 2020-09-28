هاني رمزي لـ"الوطن": أنا نازل الانتخابات احتياطي لأخويا إيهاب

قال الفنان هاني رمزي إنه فوجئ بتداول المواقع والصحف خبر ترشحه للانتخابات البرلمانية.

وأوضح رمزي لـ"الوطن" أن المرشح الحقيقي هو شقيقه إيهاب رمزي، وأنه وضع اسم هاني احتياطي له.

ويخوض الفنان هاني رمزي، انتخابات مجلس النواب 2020، على القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، كعضو احتياطي، لشقيقه "إيهاب رمزي".

ويخوض 108 أقباط انتخابات مجلس النواب 2020 على القوائم الانتخابية الأربعة التي جرى قبول أوراقها بالهيئة الوطنية للانتخابات، والذين تتراوح صفاتهم ما بين "مسيحي، وشخصيات عامة، ومصريين بالخارج، وشباب"، بينهم 53 يخوضون الانتخابات أساسيين، و55 على القوائم الاحتياطية.

وبحسب القانون ينقسم انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منه.

وستجرى انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج على مرحلتين، الأولى في الخارج ستقام أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تقام المرحلة الثانية في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وتبدأ المرحلة الأولى في الداخل أيام 24 و25 أكتوبر، وتقام المرحلة الثانية في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر.

وألزم قانون الانتخابات أن تشمل كل قائمة مخصص لها 100 مقعد، 9 مرشحين من المسيحيين، فيما تحتوي كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا، 3 مرشحين من المسيحيين.