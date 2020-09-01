هاني رمزي معلقا على تكريم ماكرون لفيروز: "أيقونة الفن العربي"

علق الفنان هاني رمزي عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" على زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للمطربة اللبنانية الكبيرة "فيروز".

وكتب رمزي "إيه الجمال ده الرئيس الفرنسي يذهب لفيروز ويكرمها بأعلى وسام تقديراً لفنها، طبعا تستاهل فيروز أيقونة الفن العربي".

ونشرت الفنانة فيروز، مجموعة من الصور التي جمعتها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش زيارته لها أمس الاثنين، في منزلها، فور وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر صفحات منسوبة لها على مواقع التواصل.

وأهدت فيروز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لها في منزلها لوحة فنية، بعد زيارة استغرقت ساعة و20 دقيقة.

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس، بلقاء مع أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، وهي من أشهر المطربين في العالم العربي، ويعتبر صوتها بمثابة موسيقى تصويرية للبنان من أوج ازدهاره مرورًا بصراعاته وحتى أحدث صدمة شهدها بتفجير مرفأ بيروت.