محافظ أسيوط: نقدم تسهيلات في طلبات التصالح ووضعنا خطة لمواجهة الشتاء

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، بعد مد مهلة تلقى طلبات التصالح حتى 31 أكتوبر القادم، وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح اختصاراَ للوقت والمجهود.

ولفت "سعد"، خلال الاجتماع، إلى أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء سوف تفتح أبوابها لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين وتسديد جدية التصالح 25% من قيمة رسوم التصالح بصفة يومية مع استمرار العمل بأيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين، تيسيراً عليهم، منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين.

من جانبه شدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكيد على قبول طلبات التصالح من المواطنين، أيا كانت المستندات، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25% من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له، مشددا على الأجهزة التنفيذية في المحافظة، بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف، للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائى، فضلا عن تكثيف المتابعة الميدانية لكل المراكز التكنولوجية ومتابعة سير العمل.

وأصدر رئيس الوزراء، تكليفاته للمحافظين بحصر أراضي أملاك الدولة غير المستغلة بعواصم المحافظات، للبدء فى تطوير المناطق العشوائية بالعواصم الكبرى للمحافظات، فضلا عن وضع مقترحات لمشروعات الكبارى والأنفاق والمحاور داخل المحافظة، للبدء فى تنفيذها واستكمال مشروعات التنمية المستدامة، فضلا عن تحديد مساحات أراضي لإقامة مجمع للمصالح الحكومية بالمدن الجديدة لربطه بالحى الحكومى، وإعادة استغلال أماكن مديريات الخدمات الحكومية بالمحافظات.

وعلى صعيد آخر، أعلن محافظ أسيوط، عن استعداد المحافظة بكافة أجهزتها لمواجهة أي سيول محتملة خلال الشهور القادمة مع وضع خطط استباقية وإجراء أكثر من سيناريو لإدارة الأزمة والتعامل معها، وتدريب الأجهزة التنفيذية المختلفة بالتنسيق مع مديرية الرى وقطاعات الخدمات والمرافق.