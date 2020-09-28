محافظ أسيوط يوجه بتوفير فرصة عمل لشاب من ذوي الهمم

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة الشاب محمد عبد الباسط محمود، من ذوي الهمم، وذلك للاستماع إلى طلباته، موجها بتوفير فرصة عمل له بالقطاع الخاص تتناسب مع ظروفه، وذلك على هامش اللقاء الأسبوعي الذى يعقد بديوان عام المحافظة، بمشاركة القيادات التنفيذية ومسئولي التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، وإدارة خدمة المواطنين.

جاء ذلك بحضور العميد محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة لشئون الجمعيات الأهلية، وعبير عبد الغني مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالديوان العام، ومجدي محمد مدير مكتب ذوى الهمم بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

واستمع محافظ أسيوط، إلى طلبات الشاب "محمد عبد الباسط" ابن قرية درنكة، الذي يهوى تأليف القصص والكتابة الأدبية، معلنًا الاستجابة الفورية لطلبه في الحصول على فرصة عمل في القطاع الخاص لتوفير مصدر دخل لمساعدته على مواجهة ظروف الحياة، فضلا عن تبني موهبته في التأليف وإتاحة الفرصة أمامه لصقل خبراته.

وأكد المحافظ، على دعمه الكامل وتقديم كافة المساعدة للأشخاص ذوي الهمم بالمحافظة، وتكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتلقي كافة طلبات وشكاوى ذوى الهمم والاستجابة العاجلة لها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لدمج ذوي الهمم في المجتمع وتوفير سبل الدعم لهم، من فرص عمل لهم بالقطاع الخاص، وتدريبهم على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.