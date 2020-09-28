محافظ أسيوط: حملات مكثفة لتطهير وتعقيم الأسواق

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن شن حملات تطهير وتعقيم مكثفة للأسواق بنطاق مراكز وقرى المحافظة وذلك بعد السماح بفتحها وتشغيلها وفقًا للضوابط والتدابير الاحترازية التي تم تحديدها لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وفى سياق متصل نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم برئاسة جادالله مشرف جادالله رئيس المركز حملة لتطهير وتعقيم الأسواق بنطاق المركز تحت إشراف ومشاركة نواب ومساعدي رئيس المركز وذلك ضمن خطة المحافظة لفتح الأسواق مع اتخاذ كافة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء بتعقيم الأسواق قبل وبعد انعقادها والاستمرار في أعمال النظافة والتطهير والتعقيم يوميًا ومنع تكدس وتزاحم المواطنين والتأكيد على الالتزام بقواعد ومعايير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والتزام المترددين بإرتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بالأسواق العمومية والسويقات ومراعاة كافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية الواجبة مناشدا جميع المواطنين باستمرار اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخدتها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا من ارتداء للكمامات والتباعد حفاظًا على سلامتهم.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم 1100 لسنة 2020 بالسماح بفتح الأسواق العمومية والسويقات بنطاف المحافظة بعد غلقها الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن ومراعاة ألا تزيد نسبة المترددين عن الطاقة الاستيعابية المقررة بما يحقق التباعد الاجتماعي وذلك ضمن الإجراءات الخاصة التي أقرتها الحكومة بالتعايش مع فيروس كورونا.