استبعاد 7 مرشحين واعتماد 191 في انتخابات النواب بالمنيا

استبعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات النيابة في المنيا، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس اللجنة، ورئيس المحكمة الابتدائية في المنيا ملفات 7 مرشحين لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة، فيما اعتمدت 191 مرشحًا بكشوف المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب للتنافس على 16 مقعدا فرديا داخل 6 دوائر انتخابية.

ويتنافس 33 مرشحاً في الدائرة الأولى، ومقرها مركز المنيا، على 3 مقاعد، وفي الدائرة الثانية، ومقرها مركز سمالوط 33 مرشحًا على 3 مقاعد، وفي الدائرة الرابعة، ومقرها مركز مغاغة 44 مرشحًا على 4 مقاعد، وفي الدائرة الرابعة، ومقرها أبوقرقاص 27 مرشحًا على مقعدين، وفي الدائرة الخامسة، ومقرها مركز ملوي، يتنافس 36 مرشحًا على 3 مقاعد، وفي الدائرة السادسة، ومقرها مركز دير مواس، 18 مرشحًا على مقعد واحد.

وكان أكثر من 300 شخص قد وقعوا الكشف لطبي وجري فحص 224 منهم بمستشفي المنيا العام، و53 بمستشفي ملوي العام، و47 بمستشفي مغاغة العام.

وحرص عدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين وبعض المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب المقبلة علي إجراء جولات ميدانية في عدد من قري محافظة المنيا للحصول علي دعم وتأييد الناخبين والتعرف علي مطالبهم وأبرز المشكلات التي تواجههم.

استغل النواب والمرشحين المحتملين المناسبات الخاصه بالأفراح والعزاء، للتواجد بين المواطنين، كنوع من الدعاية الغير مباشرة لهم في الانتخابات المقبلة.

وتضم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المستشار عبد الرحمن هارون المفتش القضائي الأول، المستشار أبو الوفا عيسي المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المستشار أحمد أبو الليل بمجلس الدولة، المستشار وليد فهمي بهيئة قضايا الدولة، المستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالمنيا.