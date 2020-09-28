8 أسباب لزيارة وزيرة الهجرة لمحافظة المنيا.. اعرفها
كتب:
سماح حسن
03:17 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
تعتبر محافظة المنيا من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، فهي رابع محطة للتوعية ضد أخطار الهجرة غير الشرعية، استكمالا لفعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".
وترصد "الوطن" 8 أسباب لزيارة وزيرة الهجرة لمحافظة المنيا
- توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
- توفير فرص عمل وإيجاد بدائل؛ للحد من هذه الظاهرة عقب نجاح التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- إدراج "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد.
- تخصيص 250 مليون جنيه من ميزانية الدولة 2021؛ لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.
- لقاءات مع أهالي محافظة المنيا لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
- استعراض عدد من النماذج لمخاطر الهجرة غير الشرعية، بجانب استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.
- التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ودعم القرى المنتجة.
- إعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلية والخارجية، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب.