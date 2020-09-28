لجنة جامعة سوهاج: كشف بترولي محتمل بالبئر المشتعل والصدفة ورائه

كشفت لجنة من كلية علوم جامعة سوهاج، حقيقة ما تم تداوله على مدار اليومين الماضيين، بفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لبئر مائي منفج بالمنطقة الغربية الصحراوية لمحافظة سوهاج، المتواجدة بقرية بيت خلاف، التابعة لمركز جرجا.

كان صاحب الأرض، يحفر بئرا للمياه لغرض الري، ليفاجأ بوجود المياه تتدفق وتفور، ويخرج منها رائحة غاز اشتعل فيما بعد.

وقال الدكتور عبدالباسط أبو ضيف وكيل كلية علوم لشئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة سوهاج، خلصت اللجنة إلى أنه تبين أن النيران اشتعلت فى غاز، كان متواجدا تحت ضغط، مع وجود كميات من المياه المحيطة به.

كما أوضحت اللجنة، أن هناك احتمالين لوجود هذا الغاز، الاحتمال الأول هو تسرب غازي من صخور الطفلة الزيتية التابعة للزمن الطباشيري العلوي، التي تقع على عمق 600 إلى 800 متر تقريبا، وحدث تسرب إلى أعلى خلال الشقوق والفواصل في الصخور التي تعلوه، وتتجمع فى طبقات الحجر الرملي، وهو بالتالي غاز من أصل بترولي، ولا بد أن يتكون من الغازات البترولية الطبيعية.

والاحتمال الثاني، هو غاز ناتج عن تحلل مواد نباتية وأشجار دفنت من ملايين السنين على عمق حوالى 200 متر تحت سطح الأرض وهو غاز الميثان المصاحب للرواسب الفحمية، وهو غاز سريع الاشتعال.

وعندما كانت البريمة تحفر، وصلت درجة الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، علاوة على الحرارة الناتجة عن الاحتكاك، أدت إلى انفجار هذا الغاز، كما يحدث فى مناجم الفحم.

ما أدى إلى طرد المياه الموجودة معه، بمجرد وصول ثقب الحفار إليه.

وأوصت اللجنة، بعد الفحص بسرعة حفر بئران اختباريان لمراقبة احتمالية، تواجد الغاز بالصخور بها، وعمل مسوحات عميقة، من خلال شركات البترول، لدراسة التراكيب الجيولوجية.