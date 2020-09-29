10 خطوات لاستخراج كعب عمل للتوظيف في القطاع الخاص

في الوقت الذي قامت فيه وزارة القوى العاملة، مؤخرا، بتوفير المئات من فرص العمل والوظائف للشباب الراغبين في العمل بمنشآت القطاع الخاص، شركات ومصانع، ازداد الطلب على استمارة الالتحاق بالعمل والمعروفة بـ"كعب العمل" الذي تطلبه جهات العمل والمنشآت من الشباب كأحد الشروط والإجراءات الضرورية للتوظيف في هذه المنشآت.

الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستكمال الالتحاق بالوظائف

وفي هذا السياق تحرص "الوطن" على نشر أهم الإجراءات والأوراق المطلوبة للالتحاق بالوظائف، لا سيما وأنها ترتبط بعقود وتأمينات اجتماعية وصحية، والتي من بينها استخراج كعب العمل، وذلك على النحو التالي:

1- أن يكون استخراج كعب العمل من مكتب إدارة القوى العاملة، التابع لها محل سكن الراغب في العمل.

2- أن يقدم المواطن طالب استخراج كعب العمل، الرقم التأميني له للمكتب.

3- أصل شهادة المؤهل الدراسي.

4- بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها، وصورة منها يأخذها المكتب.

5- الموقف من التجنيد للذكور، ولمن أدوا الخدمة العسكرية اصطحاب أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية للاطلاع عليها، وتقديم صورة منها.

6- أصل شهادة التأهيل الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، للاطلاع عليها، وتقديم صورة منها.

7- على العامل الفني أن يتقدم بأصل شهادة قياس مستوى المهارة، أو ترخيص مزاولة الحرفة، أو شهادة الخبرة بالنسبة للحرف الواردة بالقرار الوزاري، للمادة (139) من القانون (12) لسنة 2003، للاطلاع عليها، وتقديم صورة منها.

8- أصل رخصة القيادة للسائقين "للاطلاع"، وتقديم صورة منها، وذلك لمهن السائقين.

9- أصل الشهادة الصحية "للعاملين في مجال الأغذية".

10- أصل رخصة مزاولة المهنة للممرضين والممرضات "للاطلاع"، وتقديم صورة منها.

جدير بالذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، أصدر تعليماته لمديري مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، بشأن تيسير الخدمات التي تقدم للمواطنين، خاصة فيما يتعلق باستخراج شهادات القيد "كعب العمل" وذلك تيسيرا على المواطنين، وتوفيرا للجهد والوقت في تحمل مشقة السفر لاستخراج "كعب العمل" من المكتب التابع له محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.