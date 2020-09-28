سوهاج تقرر استئناف أعمال البناء والتشطيب بحد أقصى 4 أدوار

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، قرارا رقم 664 لسنة 2020، والذى يقضى باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء بحد أقصى 4 أدوار فقط، وذلك لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

وقد جاء هذا القرار عقب اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.