حظك اليوم الثلاثاء 29-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الجدي قدرة كبيرة على تحمل العمل الشاق، كما يحب دائما مساعدة الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

عطارد في منزل المشروعات يدعمك ويمدك بالحماس تجاه العمل والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمنحك توافقا مع الجميع والفلك يدعوك اليوم لتوسيع دائرة معارفك، انطلق.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخرالدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.