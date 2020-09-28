الخارجية العراقية: الحكومة تولي أهمية للنازحين لتهيئة الظروف لعودتهم

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن الحكومة تولي أهمية للنازحين لتهيئة الظروف من أجل عودة سالمة لمناطقهم.

وأكد حسين - في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين - التزام العراق بمبادئ وقِيَم هذه المجموعة، معربًا عن استعداده للمضِي قدمًا في مشروعات التعاون المشترَكة على المستوى الدولي لإعلاء أصوات الضحايا، ولتمكينهم من أجل مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن العراق من أكثر الدول التي عانت من الإرهاب ولاسيما مع موجة النزوح الكبيرة التي حدثت في أزمة تنظيم داعش الإرهابي في 2014، موضحًا أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا للمواطنين النازحين لتهيئة الظروف من أجل عودة سالمة إلى مناطقهم ولتخفيف تداعيات الإرهاب على الضحايا.

ودعا المجتمع الدولي ودول الإقليم إلى بذل جهد أكبر للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن هذه الجهود يجب أن تعمل على تمكين ضحايا الإرهاب من أجل مستقبل أفضل، معربًا عن تطلع بلاده للمشارَكة في المؤتمر العالمي الأول لضحايا الإرهاب الذي سيعقد في يونيو 2021.