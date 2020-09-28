وكيل تعليم الغربية يجتمع بأعضاء مجلس الأمناء استعدادا للعام الدراسي

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، اجتماعًا موسعا مع أعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية، بقاعة المركز الاستكشافي بالمديرية.

وتناول الاجتماع الاستعدادات لاستقبال عام الدراسي الجديد 2020 / 2021 في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية والاحترازية، ضمن جهود الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، ودور مجلس الأمناء في دعم العملية التعليمية تضامناً مع الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب والمعلمين بالمدارس.

كما تمت مناقشة الاستعدادات لتنفيذ مبادرة "صحة ابني من سلامة وطني" تحت رعاية محافظ الغربية، والتي ستبدأ مع بداية العام الدراسي الجديد، كما تم مناقشة الجهود المبذولة وخطوات العمل في مبادرة "مدرستي تسع نشاطي"، وتم أيضاً طرح الاستعدادات المقترحة لتنفيذ الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مع الحفاظ على الاحتياطات الوقائية المتبعة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، قام أعضاء مجلس الأمناء بالمديرية بطرح العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تخص الإدارات التعليمية، وقام وكيل الوزارة بالرد على جميع الأسئلة التي تخص العملية التعليمية، ووضع حلول لكافة المشكلات التي تم طرحها خلال الاجتماع.