القليوبية تحذر مرشحي النواب من مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية

ناشدت محافظة القليوبية مرشحى مجلس النواب، بالالتزام بالتعليمات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الدعاية الانتخابية، وبدء الدعاية الانتخابية في الخامس من شهر أكتوبر، وهو ما يترتب على المرشحين وأصحاب الخدمات والفراشات، إزالة كل الدعاية الانتخابية، واللافتات حتى الميعاد المحدد.

ونشرت المحافظة، منشورا على مجالس المدن والوحدات المحلية، تضمن التنبيه على جميع الرشحين، بسرعة إزالة اللافتات الخاصة بهم، حتى الموعد المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات ببدء الدعاية الانتخابية، وإلا ستزيل الوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء بالمحافظة، كل أشكال الدعاية من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والقرى التابعة، والتحفظ على جميع اللافتات وعروق الأخشاب.

كما تضمن منشور المحافظة، بأنه على كل مرشح من مرشحى مجلس النواب، الذهاب لمجلس المدينة، للحصول على تصريح قبل وضع الدعاية الانتخابية بالشوارع الرئيسية والفرعية والقرى التابعة لها، وإلا سيتم تنفيذ القانون بشأنه على الفور.

وشهدت محافظة القليوبية منذ بدء فتح باب الترشح، منافسة حامية بين المرشحين، بمجرد تقديم أوراق الترشح، ووصل عدد المرشحين 226 مرشحا حتى الآن، بعد استبعاد 17 مرشحا من الكشوف المبدئية.

وأطلق المرشحون حملات الدعاية، وبدأوا تعليق اللافتات وعقد اللقاءات، والتنافس على الأماكن المميزة، لتعليق لافتات الدعاية، وهو ما تعتبره المحافظة مخالفة لقرارات وجدول الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي حددت فيه مواعيد الدعاية الانتخابية.

وكانت محكمة بنها الابتدائية، أعلنت الكشوف المبدئية لمرشحي النواب بمحافظة القليوبية، بعد إستبعاد 17 مرشحا ممن تقدموا بأوراقهم إلى لجنة تلقي الطلبات برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، ليبلغ عدد المرشحين بهذه الكشوف 226 مرشحا من إجمالي 243 تقدموا للجنة، خلال فترة فتح باب الترشح والتي انتهت السبت الماضي.

وجاء توزيع المرشحين كالتالي:

دائرة شبين القناطر 23 مرشحا، و41 مرشحا بدائرة الخانكة والخصوص والعبور، 36 مرشحا بدائرة قليوب والقناطر الخيرية، و57 مرشحا في دائرة شبرا الخيمة ومقرها قسم ثان شبرا، و34 مرشحا في دائرة طوخ وقها، و35 مرشحا بدائرة بندر ومركز بنها ومركز كفر شكر.

كما جرى استبعاد 17 مرشحا محتملا من الكشوف، لعدم اكتمال الشروط اللازمة لهم، وإيجابية 3 منهم لتحاليل المخدرات أجروها بالمستشفيات، التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب عدم اكتمال الأوراق، أو ورود نتائج التحاليل التى أجراها بعض المرشحين.

وتبين من كشوف المستبعدين، أن إسباب الاستبعاد جاءت كالتالي، التخلف عن آداء الخدمة العسكرية والتجنيد وشهادة الخدمة لـ5 مرشحين، بينهم مرشح من ذوي الإحتياجات الخاصة، وعدم اللياقة الطبية لـ9 مرشحين، بينهم برلماني حالي، وضابطي شرطة بالمعاش، وعدم تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمرشح واحد، ومرشحين بسبب عدم فتح الحساب البنكي.

كما تبين أن هناك عددا من المرشحين المستبعدين بسبب اللياقة الطبية والخدمة العسكرية، لم يقوم بفتح الحساب البنكي المطلوب كشرط للترشح في الانتخابات.

كما أظهرت الكشوف، أن المستبعدين ينتمون لأحزاب الوفد الجديد والحركة الوطنية ومستقبل وطن والباقي من المستقلين وجاء توزيع المستبعدين على الدوائر كالتالي 4 بدائرة بنها وكفر شكر و3 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، و3 بدائرة طوخ و3 بدائرة قليوب و3 بالخانكة، وواحد بدائرة شبين القناطر.