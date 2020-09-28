بالأسماء.. إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي "النواب" بالقليوبية

أعلنت محكمة بنها الابتدائية الكشوف المبدئية لمرشحي النواب بمحافظة القليوبية بعد استبعاد 17 مرشحا ممن تقدموا بأوراقهم إلى لجنة تلقي الطلبات برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، ليبلغ عدد المرشحين بهذه الكشوف 226 مرشحا من إجمالي 243 تقدموا للجنة خلال فترة فتح باب الترشح والتي انتهت السبت الماضي.

وجاء توزيع المرشحين كالتالي دائرة شبين القناطر 23 مرشحا و41 مرشحا بدائرة الخانكة والخصوص والعبور 36 مرشحا بدائرة قليوب والقناطر الخيرية و57 مرشحا في دائرة شبرا الخيمة ومقرها قسم ثان شبرا و34 مرشحا في دائرة طوخ وقها و35 مرشحا بدائرة بندر ومركز بنها ومركز كفرشكر.

كما جرى استبعاد 17 مرشحا محتملا من الكشوف لعدم اكتمال الشروط اللازمة لهم وإيجابية 3 منهم لتحاليل المخدرات التى أجروها بالمستشفيات التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى جانب عدم اكتمال الأوراق أو ورود نتائج التحاليل التى أجراها بعض المرشحين.

وتبين من كشوف المستبعدين أن أسباب الاستبعاد جاءت كالتالي التخلف عن اداء الخدمة العسكرية والتجنيد وشهادة الخدمة لـ5 مرشحين بينهم مرشح من ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم اللياقة الطبية لـ9 مرشحين بينهم برلماني حالي وضابطي شرطة بالمعاش وعدم تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمرشح واحد ومرشحين بسبب عدم فتح الحساب البنكي.

كما تبين أن هناك عددا من المرشحين المستبعدين بسبب اللياقة الطبية والخدمة العسكرية لم يفتح الحساب البنكي المطلوب كشرط للترشح في الانتخابات.

كما أظهرت الكشوف أن المستبعدين ينتمون لأحزاب الوفد الجديد والحركة الوطنية ومستقبل وطن والباقي من المستقلين وجاء توزيع المستبعدين على الدوائر كالتالي 4 بدائرة بنها وكفرشكر و3 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة و3 بدائرة طوخ و3 بدائرة قليوب و3 بالخانكة وواحد بدائرة شبين القناطر.