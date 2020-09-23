203 مرشحين محتملين لـ"النواب" بالقليوبية

بلغ إجمالي عدد طلبات الترشح التي تلقتها لجنة الانتخابات بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، 203 طلبات، وذلك منذ فتح باب تلقي طلبات الترشح حتى اليوم الأربعاء.

وجاء توزيع المرشحين على الدوائر، بواقع 35 مرشحًا في بنها وكفر شكر، و37 بالخانكة والخصوص والعبور، و47 بشبرا الخيمة، و23 بشبين القناطر، و30 بطوخ وقها، و31 بقليوب والقناطر الخيرية، بينهم 15 سيدة.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعًدا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).