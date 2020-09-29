قبل زيارة مدبولي.. تعرف على أول كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بمصر

يتسابق العالم في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في كل استخدامات الحياة، ومع انتشار فيروس كورونا في دول العالم أجمع، رأينا استخداما واسعا لهذا المجال في مناحي الحياة المختلفة، ولأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه المسؤولية يفكر في استثمار العقل البشري وتنمية الكوارد البشرية، كان قراره باعتماد إنشاء كلية الذكاء الاصناعي بجامعة كفر الشيخ، عام 2019، لتكون أول كلية متخصصة في مصر بتكلفة ملياري جنيه، والثانية عربياً، واستقبلت أولى دفعات الدراسة بها في نفس العام.

وتستعد جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للكلية اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتفقد أقسامها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

تضم الكلية أقساماً عدة، من بينها قسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، ويهتم بتصميم وتطوير خوارزميات وتقنيات تسمح لأجهزة الحاسب بامتلاك خاصية التعلم، وتنفيذ مهام دون تعليمات واضحة، والاعتماد على الأنماط والاستدلال بدلاً من ذلك، والثانى قسم الروبوتات والآلات الذكية، ويهتم بإكساب الطالب مهارات مبادئ الرؤية الاصطناعية والروبوتات ومبادئ معالجة الإشارات الطبيعية والتصميم المتقدم لأنظمة الذكاء الاصطناعى، والقسم الثالث لتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، يدرس الطالب فيه كل ما يخص تكنولوجيا شبكات المعلومات، فضلاً عن قسم لعلوم البيانات، الذى يغلب عليه تداخل الاختصاصات ويقوم على استخدام الأساليب العلمية، والمعالجات والخوارزميات والنظم لاستخراج المعرفة والأفكار من البيانات بشكليها، سواء مُهيكلة، أو غير مهيكلة، بشكل مشابه للتنقيب فى البيانات، كما يعتمد علم البيانات على تقنيات تعلم الآلة والذكاء الصناعى وبرامج معالجة البيانات الضخمة.

ووفقاً للدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، فإن الكلية تهدف إلى دعم جهود الدولة في البناء والحفاظ على الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والنمو والإنتاجية في مصر من خلال التركيز على جهود التحول للتعلم العميق والتعلم الآلي، ودعم قطاع الصناعة وقطاع الأعمال في مصر بالكوادر البشرية لديهم مهارات الذكاء الاصطناعي، ودعم قطاع الابتكار في مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ومساعدة الشركات الناشئة على النمو لتصبح شركات مصرية قادرة على التميز عالميا.

وأكد الدكتور رضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ والمشرف على كلية الذكاء الاصطناعى، أنها تُعد أول كلية متخصصة فى الذكاء الاصطناعى أو الـ"AI" فى مصر والثانية عربياً، حيث جرى تجهيزها منذ الإعلان عنها فى 2017 واعتمادها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (871) لسنة 2019، فضلاً عن بدء استيراد أجهزة حديثة لتطبيق التعلم الذكى، وتزويدها بمعامل متقدمة فى مجال تصميم وتصنيع وبرمجة الروبوتات، وتحليل البيانات والأمن السيبرانى والتعلم العميق، بالإضافة إلى معامل البرمجة ونظم المعلومات الذكية، مشيراً إلى دور الذكاء الاصطناعى فى جميع القطاعات العملية، بحيث أصبح من المتطلبات اللازمة للثورة الصناعية الرابعة، التى تعتمد على التطور التكنولوجى باستخدام الروبوت، منوهاً بأن تقدم الدول يتوقف على مواكبة التطور فى كافة المجالات، وأن الكلية تسعى لدعم التميز فى مصر وتزويد مؤسسات الدولة بالمعرفة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحسين حياة المصريين، ودعم جهود الدولة فى البناء والحفاظ على الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعى والنمو والإنتاجية من خلال التركيز على جهود التحول للتعلم العميق والتعلم الآلى، ودعم قطاع الصناعة وقطاع الأعمال بكوادر بشرية لديها مهارات الذكاء الاصطناعى.

تابع تهدف الكلية لمساعدة الشركات الناشئة على النمو لتصبح شركات قادرة على التميز عالمياً، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار فى الموارد البشرية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود والتعاون مع قطاعات مصر المختلفة لتمكين مؤسسات الدولة من التحول الرقمى، من خلال توفير البنية التكنولوجية والبشرية بالجامعة، لتوفير بيئة عمل محفزة للاقتصاد الرقمى، فى إطار المسئولية المجتمعية للجامعة الذكية.

وتستخدم الكلية أنماطا متطورة في التدريس التفاعلي، من خلال قاعات تدريس مجهزة بأفضل الأجهزة التفاعلية العالمية، ومحاضرات ومقررات دراسية إلكترونية، لتقليل الفجوة الرقمية في التعليم المصري.