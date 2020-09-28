الآثار: قصر البارون مهجور أكثر من 50 عاما وعانى من تدهور شديد

قالت بسمة خليل، المشرف العام على قصر البارون بوزارة الآثار، إن القصر مهجور منذ أكثر من 50 عاما، ووزارة الآثار أصبح في حوزتها عام 2007، ومن ثم جرى البدء في بعض المشروعات التوثيقية للقصر، من أجل معرفة مساحاته وتاريخه، ومعماره وكل ما يتعلق به، القصر كان خالي تماما من كل الأثاث الموجود فيه، لأنه بيع في مزاد علني، وظهرت فيه علامات التدهور بشكل كبير، لأنه لم يرمم نهائيا خلال 100 عاما.

وأضافت "خليل"، في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن القصر من أوائل المباني، التي بُنيت بالحديد المسلح، وكان هناك ضرر كبير في أسقف الأماكن، لافتة إلى أنهم وجدوا بالداخل بقايا الخفافيش، والحمام وبعض الحيوانات بالداخل، وكان هناك بعض الأفراد تقفز وتدخل القصر، ويكتبون بعض العباراة على وجهات القصر.

وتابعت أن ميزة قصر البارون، أن كل الديكورات الموجودة عليه عبارة عن قوالب خرسانية، وكل التمثايل لها مثيل، وكل شيء كان له شبيه، نجحت الوزارة في عمل واحد، بدلا منه ووضعه مكانه، لكي يستعيد القصر روحه وبريقه.

وأشارت إلى أن القصر من الداخل كان يعاني من تدهور شديد، لكن كان هناك بعض الأماكن حافظت على نفسها، واستوحت وزارة الآثار منها الكثير من الرسومات والنقوشات في مختلف القصر، موضحة أن هناك أسقف تم رفعها بالكامل واستعواضها بأخرى لأنها كانت قد دُمرت بالكامل.

وأردفت أن القصر مكون من ثلاثة أدوار، دور للخدم، ودور للاستقبال، والبرج ينقل الشخص إلى الدور الثالث وهو أعلى مكان في القصر.