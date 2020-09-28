الآثار: 175 مليون تكلفة ترميم قصر البارون.. وأساطيره خرافة

أكدت بسمة خليل، المشرف العام على قصر البارون بوزارة الآثار، أن كل ما يتردد حول قصر البارون، من أساطير خاطئ تماما بشكل كبير، لافتة إلى أن ما يُقال حول أن برج القصر يدور ويجعل من يقف فيه يرى مصر بالكامل، أمر خاطئ، ولا يوجد أي دوران في القصر.

وأضافت "خليل"، في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الشمس كانت تدخل القصر من كل مكان في الماضي وليس الآن، بعد اختلاف الزمن، وبناء العمارات وغيرها لم تصبح تدخل الشمس إلى القصر بشكل كبير مثلما كان في السابق.

وأوضحت أن القصر تكلف 175 مليون في ترميمه، موضحة آن الإقبال على القصر كبير جدا، وغير متوقع في الفترة الماضية، لافتة إلى أنه بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية، اتُخذ قرار بأن يدخل القصر 100 فرد كل ساعة، والإقبال شديد عليه.

وتابع أن هناك العديد من القصص التي قيلت على أشقاء البارون، أنهم ماتوا في القصر، ولكن كل ذلك خطأ تماما، وكل أشقائه ماتوا في بلجيكا، لافتة إلى أن ابن البارون عاش في القصر أكثر مما عاش فيه والده.

وأشارت إلى أن هناك غرفة يُقال عليها غرفة الدم، وبها بصمات دم، وأُطلق عليها ذلك بسبب أن جدرانها كانت مليئة بالدم، وخرج على ذلك العديد من الشائعات المختلفة حول حزن الغرفة على شقيقة البارون، ولكن الحقيقة ِأن الدم كان نتيجة تواجد الخفافيش في الغرفة وفي القصر بشكل كامل.