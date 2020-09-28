حريق هائل يلتهم 100 طن دخان معسل بمخزن شركة في الدقهلية

التهمت النيران 100 طن من الدخان والمعسل في الدقهلية اليوم، بمخزن إحدى شركات الدخان، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد 4 ساعات من محاولات السيطرة على الحريق.

تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بنشوب حريق هائل في مخازن للدخان خلف مقابر المسيحيين بمنطقة سندوب بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف بالمنطقة.

انتقل لمكان الحريق مدير الأمن ومدير المباحث، واللواء السيد سلطان، حكمدار المديرية، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد 6 سيارات إطفاء بقيادة الدكتور العقيد أحمد عوض، مدير إطفاء الدقهلية.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بعد 4 ساعات من محاولات السيطرة عليه، ومحاصرة النيران داخل المخزن، وعدم امتداده إلى المناطق المحيطة به.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب في هناجر خاصة لمخازن "الإمبابي للأدخنة والتبغ" والذي يقع على مساحة 400 متر مربع، وقدرت الخسائر بنحو 100 طن من التبغ والمعسل كانت معدة للتصنيع.

وتوصل قسم الأدلة الجنائية أن سبب الحريق وجود ماس كهربائي في وحدة التبريد بالمخزن، وامتدت النار إلى وحدة التصنيع والتغليف.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق متصل تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق هائل شب في مخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق "الخانكة – بلبيس"، وبدأت على الفور عمليات تبريد الحريق والذي امتد على مساحة 1300 متر مربع، وتبين أنه مؤجر لاحدي شركات الفلاتر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب لجنة من مجلس المدينة والمعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق عقب انتهاء عمليات التبريد، والتأكد من توافر إجراءات الأمن والسلامة بالمكان.

انتقل إلى مكان البلاغ العقيد هيثم شحاته، نائب مدير الحماية المدنية بإشراف العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، حيث تم الاستعانة بـ 20 سيارة إطفاء بينهم خزان 36 ألف لتر مياه "استراتيجى" للسيطرة النيران وجاري حاليا عمليات تبريد الحريق لمنع اندلاع النيران مرة أخرى.

وتبين من المعاينة المبدئية، أن المخازن على مساحة 1300 متر وتتبع القطاع العام، أما البضائع التي اندلع الحريق فتتبع إحدى الشركات الخاصة.

وأوضح طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه فور تلقي مجلس المدينة البلاغ، انتقل لمكان الحادث، والمعروف أنه مصنع للسكر تابع للقطاع العام على طريق السلام الخانكة بمنطقة الشروق الصناعية التابعة للمدينة.