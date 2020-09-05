السيطرة على حريق هائل في محل حدايد وبويات بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالدقهلية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل شب في الطابق الثاني لمحل حدايد وبويات، بشارع "السلخانة"، في مدينة المنصورة، حيث تم منع الحريق من الامتداد إلى المباني المجاورة، وإنقاذ المنطقة من حريق مدمر.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبدالباعث، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغات بنشوب حريق هائل في محل حدايد وبويات بمدينة المنصورة، وخروج سحب من الدخان من مكان الحريق.

تم على الفور الدفع بـ9 سيارات إطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف، إلى مكان الحريق، وتمكنت، على مدار ساعتين، من السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق شب في الطابق الثاني لشركة حدايد وبويات، والذي يضم قسم الحدايد، وأن القوات منعت وصول النيران إلى الطابق الأرضي، الذي يحتوي على بوايات ومواد قابلة للاشتعال.

وتسبب الحريق في خسائر مادية كبيرة، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.