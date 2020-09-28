محمد رمضان: هدفي كان ألا يقل نجاح مسلسل "البرنس" عن "الأسطورة"

أكد الفنان محمد رمضان، أنه كان يهدف هو والمخرج محمد سامي ألا يقل نجاح مسلسل البرنس عن مسلسل الأسطورة، وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف "رمضان"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" من داخل قصر البارون، أنه لولا أزمة فيروس كورونا كان مسلسل "البرنس" يُشاهد من خلال الكافيهات والمقاهي المختلفة، مثلما حدث معه في مسلسل "الأسطورة" من قبل، وعلى الرغم من ذلك أيضا المسلسل حقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري والوطن العربي.

وتابع، أن الجماهير تتفاعل مع كل أعماله بشكل كبير، وهذا بفضل من الله، حيث يرى أن كل أعماله يتفاعل معها الجمهور، وكأنه فرد من العائلة، يفرحون لفرحه، ويحزنون لحزنه بشكل كبير.

وسرد أحد المواقف الكوميدية نتيجة التفاعل مع مسلسل "زلزال"، قائلا إن المشاهدين تواصلوا معه هاتفيا، قائلين: "رجع الـ 300 متر بتوع محمد حربي كرامة"، من كثرة التفاعل الكبير مع المسلسل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان على شاشة التلفزيون، مسلسل "البرنس" والذي عُرض في موسم السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري، والوطن العربي، رفقة كوكبة من النجوم منهم أحمد زاهر، ونور، ونجلاء بدر، ومحمد علاء.