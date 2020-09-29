صور.. خطوات نقل حجز الوحدات للورثة في حالة وفاة مقدم الطلب

تحرص الدولة المصرية على توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، وتعرض ذلك من خلال إعلانات الإسكان الاجتماعية كل فترة، لكن يبقي بعد الأسئلة، فماذا يحدث للوحدات في حالة وفاة مقدم الطلب؟

ولحل تلك المشكلة أعلن صندوق الإسكان عن إتاحة خدمة نقل الوحدات للورثة في حالة وفاة مقدم الطلب.

تستعرض "الوطن" من خلال جولة في موقع صندوق الإسكان، خطوات نقل حجز الوحدة في حالة وفاة مقدم الطلب إلى الورثة من خلال دفع المستحقات وإنهاء الإجراءات...

خطوات نقل حجز الوحدات للوراثة في حالة وفاة مقدم الطلب

حتى يتمكن الورثة من نقل حجز الوحدات للورثة في حالة وفاة مقدم الطلب من خلال الدخول على موقع صندوق الإسكان "خدمات المواطنين" من هنــــــا.

الضغط على مركز خدمة المواطنين.

ثم الضغط على طلبات.

اختيار طلب نقل الحجز باسم الورثة.

يطلب بعدها بعض المستندات التي تفيد الوفاة، ومخالصة بسداد القرض، ثم الضغط على إرسال.

ويمكن للوراثة متابعة موقف الطلب إلكترونيا، أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصالات لخدمة عملاء الصندوق على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي فقط، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

مع العلم أن الخدمة رغم ظهورها عبر موقع صندوق الإسكان، إلا أنها غير مفعلة حتى الآن، ويتم خلال الفترة القادمة تفعيلها.