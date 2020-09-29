أسماء المرشحين في 6 دوائر بالمنيا

حصلت "الوطن" على جميع أسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية الـ6 بمحافظة المنيا وعددهم 191 مرشحا.

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنيا: 1 - عثمان المنتصر عبدالرحمن. 2- أشرف أحمد عبدالعزيز. 3 - علي فهمي إسماعيل. 4 - علاء عادل علي. 5 - عمر خليفة زيدان. 6 - هشام جابر أحمد.7 - حسين سيد محمود.8 - سيد عبدالوهاب عبدالهادي.9 - مصطفى فتحي سيد. 10 - أحمد حسين علي. 11 - عواد عقيلة محمد. 12 - محمد أحمد إبراهيم. 13 - حسن محمد درويش.14 - أحمد أبوغنيمة عبدالغني.15 - أشرف جمال شحاتة.16 - أحمد خلف عبدالرحمن.17 - ومحمد طه غريب.18- محمد أحمد بدوي.19 - رفاعي طه أحمد.20 - حمادة سليم يوسف. 21 - اندرو سامي محروس. 22 - شريف مصطفى جمعة. 22 - كرم حسن محمد. 23 - رباب نصر عبدالكافي. 24 - عصام محمد عبدالحميد. 25 - محمد أمين سنوسي. 26 - أحمد محمد عز العرب. 27 - النميري محمد حسين. 28 - صباح محمد عبدالحليم. 29 - عبدالرحمن محمد سيد كامل. 30 - أحمد خيري محمد. 31 – خالد محمد حسن. 32 - أبوالعلا خلف عبدالعزيز.

الدائرة الثانية ومقرها مركز سمالوط: 1 - محمد نشأت محمد. 2 - توحيد تامر علي. 3 - سامي سنوسي محمد. 4 - علاء الدين فيصل. 5 - محمد مصطفى النحاس. 6- أحمد رجب أحمد. 7 - سمير رشاد أحمد. 8- حسين صلاح أبوالليل. 9- محمد محمود محمد. 10- علاء محمد محمود. 11- أشرف فايز فرج إبراهيم. 12 - هواري فخري عبدالجواد. 13 - حامد محمد عمار. 14 - إبراهيم راشد إبراهيم. 15 - إبراهيم محمد عبدالحليم. 16 - عمران صبره إسماعيل. 17 - عمانوئيل عاطف فوزي. 18 - رضا عيد حنا. 19 - رضا محمد سيد. 20 -أمير حلمي عزيز. 21 - أحمد محمد محمود. 22 - هاني صلاح عزالدين. 23 - محمود عيد محمد. 24 - عيد شكري عازر. 25 - رأفت سمير حبيب. 26 - مؤمن عباس محمد. 27 - خالد حسين مغربي. 28 - حسين عثمان علي. 29 - عماد ظريف نبيه. 30- عبير مراد أحمد. 31 - رمضان محمد عبدالقادر. 32 - حسام أبوالعلا محمد. 33 - وإبراهيم محمد وهيدي. 34 - بدر أنور حبيب. 35 - أحمد محمد شادي. 36 - مجدي ملك مكسيموس.

القائمة الثالثة ومقرها مركز مغاغة :1 - محمود حسن محمود.2 - إيهاب عبدالعظيم جابر.3 - مصطفى خالد فتح الباب.4 – أحمد عبدالمحسن عبدالعظيم. 5- أحمد شعراوي إبراهيم. 6- عبدالوهاب مكرم عبداللطيف.7 - حسين حسني حسين.8 - سعودي عبدالرحمن عبدالغفار.9- أكرم محمد علي. 10 - حمادة محمد محمد. 11 - محمد بدوي محمود. 12 - عبلة علي السمان. 13 -علاء حسن السيد. 14 - أحمد محمد شيمي. 15 - فاروق لطفي مصطفى. 16 - سمير حمدي حسين. 17 - سامي إبراهيم محمد. 18- وائل أحمد محمود. 19 - محمد أحمد عبدالوهاب. 20 - رجاء فاروق فؤاد. 21 - عمر عبدالواحد شهاوي. 22 - عيد فايز محمد. 23 - ورداني حسين محمد. 24 - هاني جمال كامل. 25 - سحر خيري صالحين. 26- محمد حسانين محمد. 27- محمد مصطفى محمد. 28- عمرو الشامخ جابر29- عماد ظريف نبيه. 30- عبير مراد أحمد. 31- رمضان محمد عبد القادر. 32-أحمد سليمان عبدالعظيم. 33- حسني عبدالرحيم عمارة. 34- أسامة ربيع محمد. 35- يسري أبوالعزايم حسن. 36- محمد عبدالقادر أبوبكر. 37- علاء رشدي إبراهيم. 38- محمد عبدالعظيم أحمد. 39 - نجلاء كامل محمد. 40 -محمد عبدالحي أحمد. 41- محمود علي محمود. 42- رزق أحمد محمد. 43 - أشرف صلاح صديق.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبوقرقاص:1 - السيد مجدى معتمد محمد سعداوى 2 - عبدالرحمن ادهم محمد 3 - عبدالجليل سيد نجيب 4 منير مكرم الله 5 - حسن اسماعيل محمد عبدالمجيد.6 - محمد خيري عبد السند7 - حسام محمود ـحمد 8 - محمود رمضان أحمد 9 - أحمد محمد عبدالمنعم اسماعيل.10- بركة سالم أحمد عبدالرحيم.11 - محمد نايف محمد طلب. 12 - وليد محمد عبدالمنعم أحمد.13 - إسماعيل طه إسماعيل.14 - مصطفى محمد بهي الدين.15 - عاطف محمد كامل.16 - هيثم مامح نجيب.17 - وليد ضاحي عبدالعزيز.18 - محمد أبوبكر محمد.19 - محمود خيري محمود.20 - جاد محمد عبدالعزيز. 21 - محمد صاوي فريد. 22 - نوار حسن محمد.23 - عبدالناصر مكرم محمد. 24- طارق أحمد توفيق.25 - وأشرف سيد محمد.26 - عادل ياسين.27 - وسام محمد محمود.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز ملوي:1- عمرو حسن عيسى. 2 - رياض عبدالستار. 3 - محمد عبدالحكيم أبوزيد. 4 - هيلا سلاسي غني. 5 - حازم محمد عبدالهادي. 6 - محمد حامد محمود. 7 - مصطفى فتحي راتب. 8- محمد خلف عبدالرحمن. 9- محمد مصطفى محمود. 10 - أحمد ماهر عبدالله. 11- أسامة عبدالشكور حمزة. 12 - مصطفى محمد شحاتة. 13 - سيد محمد حسين.14 - محمد محمد مرتضي.15- محمد عبدالحميد مصطفى.16- خالد محمد إمام. 17- هاني ناصف عبدالعاطي.18- هاني حسني راشد.19- صابر محمد طلعت.20- محمد عبدالله عبدالسلام.21- محمد سيد زكي.22- حسام علي محمود. 23- علي أحمد فرغلي.24- ياسر حسن عبدالقادر. 25- صلاح إسماعيل علي.26- رأفت نبيل وهيب.27- كريم زكي فرج الله.28- عمر طه محمد.29 - زاهر ناجح زاهر.30 - خالد سعد أحمد.31- محمد عبداللطيف محمد.32- محمد محمد صادق.33- شريف نادي موسى.34- سامح محمد صديق.35- أحمد محمد نشأت.36- محمد عامر حلمي.

الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس:1 - حسانين عبدالعزيز حسانين.2- عمرو أحمد عبدالحكيم. 3 - مجدي عبدالحميد عبدالمحسن.4 - علاء محمد حسانين. 5- سيد عبدالعليم عبدالناصر.6- عاطف عبدالجابر محروس.7- يوسف عارف علي. 8- إيهاب رؤوف حبيب.9- عمر عبدالفتاح فولي.10 - محمد جادالكريم محمد.11 - أحمد رفعت طه. 12 - أحمد حامد محمد.13 - ماهر منير محمد.14 – إيمان عبدالحي أحمد،.15- طاهر مصطفى عبدالرحمن.16 -محمد جمال محمد.17 -أحمد عباس ميري